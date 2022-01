Céline Dion, ancora problemi di salute: la verità sulle sue condizioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Presto Céline Dion avrebbe dovuto tornare sul palco, pronta ad emozionare i suoi fan con una voce incredibile – la stessa che da tanti anni ci fa sognare. Ma un problema di salute l’ha costretta a fermarsi un attimo, a prendersi cura di sé rinunciando agli impegni che avrebbero segnato il suo ritorno in scena. Nonostante il momento più brutto pare sia ormai alle sue spalle, la cantante deve ancora affrontare una lunga ripresa. E per questo motivo ha annunciato la cancellazione del suo tour. Céline Dion, l’annuncio su Instagram Attesissima sul palco dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, Céline Dion ha dovuto dare un’altra brutta notizia ai suoi fan. Già negli scorsi mesi aveva parlato di un serio problema di salute, di ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) Prestoavrebbe dovuto tornare sul palco, pronta ad emozionare i suoi fan con una voce incredibile – la stessa che da tanti anni ci fa sognare. Ma un problema dil’ha costretta a fermarsi un attimo, a prendersi cura di sé rinunciando agli impegni che avrebbero segnato il suo ritorno in scena. Nonostante il momento più brutto pare sia ormai alle sue spalle, la cantante deveaffrontare una lunga ripresa. E per questo motivo ha annunciato la cancellazione del suo tour., l’annuncio su Instagram Attesissima sul palco dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria,ha dovuto dare un’altra brutta notizia ai suoi fan. Già negli scorsi mesi aveva parlato di un serio problema di, di ...

Advertising

kaworu66 : Ok, sono stato un ora a vedere i video di TikTok di gente che interpreta la con la canzone di Céline Dion “it's all coming back to me now” ?? - glooit : Aline, una favola popolare ispirata a Celine Dion leggi su Gloo - iconanews : Aline, una favola popolare ispirata a Celine Dion - IrisBoaVista : RT @siviaggia: Ispirato alla vita e ai successi della grande artista internazionale #CelineDion, ecco dove è stato girato il film #Aline ???… - luckyredfilm : RT @cditalia: Le canzoni di #Aline: “J’irai où tu iras”: Tra le canzoni che troverete nel film “Aline“, nei cinema italiani dal 20 gennaio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Céline Dion Aline, una favola popolare ispirata a Celine Dion Una bella favola popolare che alla fine commuove perché ispirata, seppur con molte libertà, alla vita di Céline Dion che, oltre al talento, ha avuto un'esistenza complicata e un po' da Cenerentola. Ma non solo questo: ALINE. LA VOCE DELL'AMORE, di e con Valérie Lemercier, dal 20 gennaio al cinema con ...

Le location del film 'Aline - La voce dell'amore' su Céline Dion La casa natale di Céline Dion Céline (nel film Aline, interpretato da Valérie Lemercier), quattordicesima e ultima della numerosissima famiglia Dion (Dieu, nel film), capisce fin da bambina di avere ...

Coachella 2022, da Billie Eilish a Harry Styles: ecco tutti gli artisti confermati Soundsblog Una bella favola popolare che alla fine commuove perché ispirata, seppur con molte libertà, alla vita diche, oltre al talento, ha avuto un'esistenza complicata e un po' da Cenerentola. Ma non solo questo: ALINE. LA VOCE DELL'AMORE, di e con Valérie Lemercier, dal 20 gennaio al cinema con ...La casa natale di(nel film Aline, interpretato da Valérie Lemercier), quattordicesima e ultima della numerosissima famiglia(Dieu, nel film), capisce fin da bambina di avere ...