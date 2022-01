Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Rabiot: il destino che non ti aspetti (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra i centrocampisti che più hanno deluso fino a questo momento, troviamo Rabiot; la Juventus ha deciso il futuro del francese. Getty ImagesUn problema, quello del centrocampo, che la Juventus si porta dietro da inizio stagione; Allegri le ha tentate tutte dal cambio modulo alla rotazione dei suoi uomini senza però trovare la risposta giusta da un reparto a cui manca qualità e apporto realizzativo; il miglior marcatore è Locatelli che è anche l’unico giocatore ad aver mantenuto le aspettative di società, allenatore e tifosi. Chi avrebbe dovuto dare molto di più è Rabiot; lo stesso Allegri ha sottolineato come dal francese era lecito aspettarsi prestazioni di ben altro spessore e anche quei gol che, fino ad ora, non sono arrivati con il classe 1995 ancora a zero nella casella reti ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra i centrocampisti che più hanno deluso fino a questo momento, troviamo; lahaildel francese. Getty ImagesUn problema, quello del centrocampo, che lasi porta dietro da inizio stagione; Allegri le ha tentate tutte dal cambio modulo alla rotazione dei suoi uomini senza però trovare la risposta giusta da un reparto a cui manca qualità e apporto realizzativo; il miglior marcatore è Locatelli che è anche l’unico giocatore ad aver mantenuto le aspettative di società, allenatore e tifosi. Chi avrebbe dovuto dare molto di più è; lo stesso Allegri ha sottolineato come dal francese era lecito aspettarsi prestazioni di ben altro spessore e anche quei gol che, fino ad ora, non sono arrivati con il classe 1995 ancora a zero nella casella reti ...

