Atp Sydney 2022 | doppio Fognini-Bolelli sconfitto in finale | titolo a Peers e Polasek

Fabio Fognini e Simone Bolelli si arrendono sul più bello. La coppia italiana è stata sconfitta in finale al 'Sydney Tennis Classic', torneo Atp 250 con un montepremi di oltre 500mila dollari, contro lo slovacco Polasek e l'australiano Peers, teste di serie numero 3, con il punteggio di 7-5 7-5. Gli azzurri sono costretti a rinunciare al titolo dopo un grande percorso che li ha visti avere la meglio su avversari come Murray-Soares e Mies-Krawietz. Un risultato che fa ben sperare anche per i prossimi appuntamenti della Nazionale italiana di tennis, in cerca di un doppio affidabile dopo le sconfitte subite durante l'ultima Atp Cup.

