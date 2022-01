Xavi Vierge | Meglio lottare in SBK | che far numero altrove - News

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 2022 si prospetta come l'anno di una vera e propria rivoluzione per il team ufficiale Honda HRC nel mondiale Superbike , visto che in sella alle CBR1000RR - R ci saranno due rookie provenienti dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xavi Vierge

Motosprint.it

Nella giornata in cui Honda ha presentato il suo 2022 non poteva mancare il team ufficiale Superbike , che cerca rivalsa con i suoi due nuovi portacolorie Iker Lecuona . L'ex pilota KTM è senza dubbio un pilota dal potenziale interessante, nonostante il difficile inizio, che va dunque monitorato con grande attenzione. "Sin da subito ho ...... visto che in sella alle CBR1000RR - R ci saranno due rookie provenienti dal paddock del Motomondiale come Iker Lecuona e. Quest'ultimo, in arrivo dalla Moto2, è ben consapevole dell'...Il giovane spagnolo affiancherà Lecuona nel team Factory Honda in quello che sarà il suo anno d'esordio tra le derivate di serie: “La potenza rispetto alla Moto2 è incredibile, dovrò lavorare molto du ..."Le differenze tra le Superbike e le MotoGP non mancano, quindi devo rivedere tante cose. Essere in un team ufficiale è un qualcosa di nuovo, ma mi piace. Il dito? Tra una settimana torno in sella" ...