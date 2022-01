Vincenzo Spadafora: "Se Conte torna col nome di Draghi M5s non regge" (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Se Conte torna con il nome di Draghi la vedo dura reggere i gruppi, l’unanimità sarebbe un miraggio”. Dopo il prevedibilissimo no a Silvio Berlusconi pronunciato da Giuseppe Conte, è l’ex ministro Vincenzo Spadafora a chiudere la strada a un altro dei nomi in campo e ad avvertire il capo politico: se sposasse la candidatura dell’attuale premier al Quirinale, il Movimento 5 stelle rischia di spaccarsi. Spadafora non fa sconti al leader: “L’assemblea di ieri ci sta, ma è un segno di debolezza. Sul Quirinale misureremo la leadership di Conte”. E non si nasconde dietro un dito sulla mancanza di iniziativa che sta connotando le mosse dei giallorossi: “La nostra coalizione è in evidente affanno” Onorevole ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Secon ildila vedo durare i gruppi, l’unanimità sarebbe un miraggio”. Dopo il prevedibilissimo no a Silvio Berlusconi pronunciato da Giuseppe, è l’ex ministroa chiudere la strada a un altro dei nomi in campo e ad avvertire il capo politico: se sposasse la candidatura dell’attuale premier al Quirinale, il Movimento 5 stelle rischia di spaccarsi.non fa sconti al leader: “L’assemblea di ieri ci sta, ma è un segno di debolezza. Sul Quirinale misureremo la leadership di”. E non si nasconde dietro un dito sulla mancanza di iniziativa che sta connotando le mosse dei giallorossi: “La nostra coalizione è in evidente affanno” Onorevole ...

