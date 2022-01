Una influencer russa rischia un anno di carcere per uno scatto hot davanti a una chiesa (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'influencer russa Polina Murugina, autrice dello scatto audace davanti alla chiesa dell'Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, è indagata per 'aver offeso il sentimento religioso del ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'Polina Murugina, autrice delloaudacealladell'Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, è indagata per 'aver offeso il sentimento religioso del ...

Advertising

FrancoMater2 : @cris_cersei Dipende dalla cifra. Ma dietro un influencer molto seguito, c'è sempre ricchezza di base da parte sua… - GianandreaGorla : RT @cris_cersei: Cmq c'è un solo modo per cambiare la narrazione nelle capocce degli zombie (almeno di quelli giovani): far diventare il no… - cris_cersei : RT @cris_cersei: @FrancoMater2 Facciamo un gofundme e compriamoci qualche influencer. Non sarebbe una cosa tanto scema come sembra... ?? - cris_cersei : @FrancoMater2 Facciamo un gofundme e compriamoci qualche influencer. Non sarebbe una cosa tanto scema come sembra... ?? - GordonGekko1970 : RT @cris_cersei: Cmq c'è un solo modo per cambiare la narrazione nelle capocce degli zombie (almeno di quelli giovani): far diventare il no… -