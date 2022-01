Tor Bella Monaca, nel locale senza Green Pass: multa di 400 euro anche per la barista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per scovare i ‘furbetti’, quelli che lavorano senza Green Pass, quelli che non rispettano le norme anti-Covid, soprattutto ora che i contagi in Italia stanno aumentando e la variante Omicron sta continuando a circolare senza sosta. Leggi anche: Roma, prende un caffè al banco senza Green Pass: multa di 400 euro a cliente e gestore Roma, nel bar a Tor Bella Monaca senza Green Pass Proprio ieri sera, in zona Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sanzionato la dipendente di un bar perché ha consentito l’ingresso e la consumazione all’interno del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per scovare i ‘furbetti’, quelli che lavorano, quelli che non rispettano le norme anti-Covid, soprattutto ora che i contagi in Italia stanno aumentando e la variante Omicron sta continuando a circolaresosta. Leggi: Roma, prende un caffè al bancodi 400a cliente e gestore Roma, nel bar a TorProprio ieri sera, in zona Tor, i Carabinieri hanno sanzionato la dipendente di un bar perché ha consentito l’ingresso e la consumazione all’interno del ...

Advertising

capitanotennis : - CorriereCitta : Tor Bella Monaca, nel locale senza Green Pass: multa di 400 euro anche per la barista - AngeloGuarnier2 : @Monica09058845 @MaraBussani Buon giorno Bella Monica senza Tor! - stallone_tor : @mywifeluna bella baci baci ?????? - paolo_r_2012 : Cinque chili di hashish ed una pistola rubata in casa, 54enne in manette -