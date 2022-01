Tamponi gratuiti a scuola, parte la campagna all’Itis Amendola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVerranno effettuati martedì i primi Tamponi presso l’Istituto Amendola a Salerno che ha deciso di attuare uno screening sulla popolazione scolastica al fine di garantire la sicurezza sulla ripresa delle lezioni in presenza, durante la fase che anche il CTS ha definito acuta della pandemia. In collaborazione con i centri Verrengia che hanno proposto un prezzo calmierato , e attingendo a fondo ministerial, presso la scuola, ogni 15 giorni gli studenti ed il personale saranno sottoposti al monitoraggio. I Tamponi saranno pagati dalla scuola. Già la metà della popolazione studentesca, composta da 700 alunni, ha aderito all’iniziativa. Gli studenti pochi giorni fa avevano protestato contro l’assenza di sicurezza, chiedendo tra le misure per garantire una ripresa in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVerranno effettuati martedì i primipresso l’Istitutoa Salerno che ha deciso di attuare uno screening sulla popolazione scolastica al fine di garantire la sicurezza sulla ripresa delle lezioni in presenza, durante la fase che anche il CTS ha definito acuta della pandemia. In collaborazione con i centri Verrengia che hanno proposto un prezzo calmierato , e attingendo a fondo ministerial, presso la, ogni 15 giorni gli studenti ed il personale saranno sottoposti al monitoraggio. Isaranno pagati dalla. Già la metà della popolazione studentesca, composta da 700 alunni, ha aderito all’iniziativa. Gli studenti pochi giorni fa avevano protestato contro l’assenza di sicurezza, chiedendo tra le misure per garantire una ripresa in ...

