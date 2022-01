Tackle Mauro | ' Attacco Juve in crisi? Per me è inferiore anche a quello del Sassuolo'

Advertising

"Prima, l'Inter. Seconda, l'Atalanta. Terzi alla pari Napoli e Milan. E prima della Juve, nella mia classifica, c'è anche il Sassuolo". Massimonon è uomo da politicamente corretto e in queste interviste da opinionista della Gazzetta lo dimostra. Se gli chiedete di fare una classifica dei migliori attacchi del campionato, preparatevi ...... in realtà, un suo "" vincente, e per una, poi amnistiata, del campo di gioco. Tale ...scoppiettante con il Genoa da subito proteso all'attacco e pericoloso con una forte conclusione di"...I due ex numeri 9 dell’Inter infiammano i primi giorni del 2022 e sembrano in procinto di cambiare squadra: Rom rompe col Chelsea per Conte e Maurito torna in Italia per andare alla Juve?L'ex bianconero: 'Io farei giocare soltanto una punta. E va acquistato un regista, non un numero .... Terzi alla pari Napoli e Milan. E prima della Juve, nella mia classifica, c'è anche il Sassuolo .