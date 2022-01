(Di venerdì 14 gennaio 2022) Attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, ancora una volta al Quartiere Paolo VI. Teatro dell’operazione i caseggiati alle spalle di un distributore di carburanti, che in un recente passato ha già visto all’opera i poliziotti. Nell’ottobre scorso, gli agenti sorpresero sul fatto e denunciarono indi libertà una donna con precedenti specifici perdi droga. Proprio nell’appartamento di quest’ultima, un suo giovane parente, un tarantino di 21anni, aveva messo in piedi una piazza di. Il giovane, come accertato dai Falchi nei lunghi periodi di appostamento, aspettava i suoi clienti all’entrata dello stabile e, dopo aver ceduto la dose di sostanza stupefacente, ritornava nell’appartamento al pian terreno. Annotati i numerosi momenti di, gli agenti, con la loro consueta ...

TarantiniTime : Spaccio in un condominio di Viale Cannata : 21enne arrestato dalla Polizia di Stato -

Tarantini Time

Annotati i numerosi momenti di, gli agenti, con la loro consueta professionalità ed abilità, sono riusciti ad avvicinarsi almesso sotto controllo e, approfittando di un momento di ...... residente in viale IV novembre, sostanzialmente dietro iloggetto dell'articolo, quotidianamente subisco le medesime gravi situazioni e come me molte altre famiglie".continuo, ...Attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, ancora una volta al Quartiere Paolo VI: teatro dell’operazione i caseggiati alle spalle di un distributore di carburanti, che in un recente passato ...Processo in abbreviato per quasi tutti gli indagati coinvolti nel blitz anti droga della Polizia sullo spaccio nelle palazzine di Giostra ...