Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini incontra i cittadini al mercato Villaggio Olimpico, a Roma, insieme a Simonetta Matone. Tra la gente… - matteosalvinimi : ...tutti a votare scegliendo la concretezza e la serietà di Simonetta Matone. - matteosalvinimi : Una domenica mattina romana al mercato di Porta Portese per sostenere Simonetta Matone, candidata del Centrodestra… - leggoit : Simonetta Matone e la gaffe sullo zio portiere della Roma: ecco l'errore sul derby della Capitale - legamigrazioni : Simonetta Matone è la candidata unica di centrodestra/conservatori alla Camera dei deputati. Le #Istituzioni e l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Simonetta Matone

leggo.it

, candidata del centrodestra alle elezioni suppletive del colleggio di Roma I, nel suo messaggio di appello al voto per domenica 16 gennaio ha commesso una piccola gaffe. Infatti, l'...... ha detto in mattinata Salvini al Villaggio Olimpico a Roma a margine di una iniziativa elettorale a sostegno diin vista delle supplitive.Simonetta Matone, candidata del centrodestra alle elezioni suppletive del colleggio di Roma I, nel suo messaggio di appello al voto per domenica 16 gennaio ha commesso una piccola gaffe.Una flat tax fino a centomila euro di reddito. E' la cura choc che serve per rilanciare l'economia nel nostro Paese. A proporla è ...