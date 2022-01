Scuola: preside Lycée Chateaubriand (Roma), 'ddi come in Francia, non è videoconferenza' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Dai 24 casi inizialmente segnalati dai genitori della Scuola primaria e secondaria al rientro, ai 100 studenti positivi risultanti lunedì scorso che "non hanno potuto riprendere le lezioni in presenza. Tutte le equipe del liceo sono impegnate per affrontare questa situazione, contraddistinta dalle numerose assenze dei ragazzi, da un insegnamento a distanza da organizzare per i numerosi positivi (e alcuni casi contatto in quarantena), e dal personale malato. Al Covid si aggiungono anche le patologie dell'inverno". Così Daniel Pestourie, Proviseur del liceo Chateaubriand si rivolge alle famiglie degli studenti del celebre istituto francese della Capitale, indicando il protocollo didattico e sanitario guida per il Lycée durante la pandemia, mentre in Francia il mondo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022), 14 gen. (Adnkronos) - Dai 24 casi inizialmente segnalati dai genitori dellaprimaria e secondaria al rientro, ai 100 studenti positivi risultanti lunedì scorso che "non hanno potuto riprendere le lezioni in presenza. Tutte le equipe del liceo sono impegnate per affrontare questa situazione, contraddistinta dalle numerose assenze dei ragazzi, da un insegnamento a distanza da organizzare per i numerosi positivi (e alcuni casi contatto in quarantena), e dal personale malato. Al Covid si aggiungono anche le patologie dell'inverno". Così Daniel Pestourie, Proviseur del liceosi rivolge alle famiglie degli studenti del celebre istituto francese della Capitale, indicando il protocollo didattico e sanitario guida per ildurante la pandemia, mentre inil mondo della ...

