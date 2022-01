Scuola: Giannelli (presidi), 'in parte d'accordo con preside francese Chateaubriand su ddi' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con il preside del liceo francese Chateaubriand di Roma rispetto al fatto che debba esserci una interazione durante la ddi con lo studente a casa e che sia il docente a valutare. Ma il riferimento resta sempre la piattaforma on line, anche se vengono caricati dei compiti". Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello all'Adnkronos sulle modalità di gestione della ddi nel modello educativo francese. "Ogni sistema nazionale ha le sue peculiarità - prosegue il sindacalista - Stiamo parlando di modalità inedite, per le quali è normale la diversità di vedute sugli approcci. Comprendo le parole del Dirigente francese ma sono riferite ad un diverso contesto educativo". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Sono d'con ildel liceodi Roma rispetto al fatto che debba esserci una interazione durante la ddi con lo studente a casa e che sia il docente a valutare. Ma il riferimento resta sempre la piattaforma on line, anche se vengono caricati dei compiti". Così ilnte dell'Associazione nazionaleAntonello all'Adnkronos sulle modalità di gestione della ddi nel modello educativo. "Ogni sistema nazionale ha le sue peculiarità - prosegue il sindacalista - Stiamo parlando di modalità inedite, per le quali è normale la diversità di vedute sugli approcci. Comprendo le parole del Dirigentema sono riferite ad un diverso contesto educativo".

