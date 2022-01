Saman | la decisione sull’estradizione dello zio arrestato in Francia e sospettato di averla uccisa

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Abbas, 18 anni, è scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) da quasi un anno. Al momento sono 5 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul caso, tra questi i genitori della giovane, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e lo zio Danish Hasnain. L’uomo –indopo un cugino della giovane, Ikram Ijaz, mentre il padre e la madre risultano ancora latitanti come un altro parente della giovane, Nomanhulaq Nomanhulaq – recentemente avrebbe deciso di non opporsi alla richiesta di estradizione in Italia e, poche ore fa, da Parigi sarebbe arrivata la: ladei giudici sullo zio Danish Hasnain 10 giorni: questo il tempo previsto dalla Corte d’appello di Parigi per la conclusione dell’estradizione a carico di Danish ...

Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, sarà estradato in Italia entro dieci giorni: lo ha stabilito la magistratura francese.