Roma, ennesimo clochard ucciso dal freddo

Sono ancora troppi (e purtroppo) i clochard che muoiono a causa del freddo. E in queste ore nella Capitale il gelo si fa sentire, lo stesso gelo che ha fatto un'altra vittima 'invisibile'. Questa mattina sotto il cavalcavia pedonale fra viale del Tintoretto e via Laurentina, i Carabinieri, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno fatto una triste scoperta: hanno trovato il corpo senza vita di un cittadino rumeno di 52 anni, un senza fissa dimora deceduto probabilmente a causa di ipotermia.

"Sarebbe già la terza vittima dell'anno a causa delle basse temperature e per la mancanza di un tetto sotto cui ripararsi. Sono giorni che si sono alternate ore di allerta meteo con possibilità di precipitazioni nevose nella Regione Lazio ..."

Roma, ennesimo clochard ucciso dal freddo Sono ancora troppi (e purtroppo) i clochard che muoiono a causa del freddo. E in queste ore nella Capitale il gelo si fa sentire, lo stesso gelo che ha fatto un’altra vittima ‘invisibile’. Questa matt ...

