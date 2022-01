Quirinale, Salvini nel giorno del vertice di centrodestra: «Nessuno può dire no a Berlusconi» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare della corsa al Quirinale e, in particolare, del nome di Silvio Berlusconi: «Dopo 30 anni il centrodestra ha una occasione storica di fare una scelta di assoluto livello che non sia necessariamente di sinistra. Per 30 anni è stata la sinistra a dare le carte, diciamo che dopo 30 anni anche al Quirinale il centrodestra penso che abbia tutti i titoli, oltre che i numeri, per fare la sua partita. Nessuno può dire a Berlusconi “no, tu no” perché è stato il presidente del Consiglio per tre volte. Io sono a lavoro perché voglio dare agli italiani una immagine di efficienza». Salvini ha sottolineato la volontà di vedere un centrodestra «compatto» ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il leader della Lega Matteoè tornato a parlare della corsa ale, in particolare, del nome di Silvio: «Dopo 30 anni ilha una occasione storica di fare una scelta di assoluto livello che non sia necessariamente di sinistra. Per 30 anni è stata la sinistra a dare le carte, diciamo che dopo 30 anni anche alilpenso che abbia tutti i titoli, oltre che i numeri, per fare la sua partita.può“no, tu no” perché è stato il presidente del Consiglio per tre volte. Io sono a lavoro perché voglio dare agli italiani una immagine di efficienza».ha sottolineato la volontà di vedere un«compatto» ...

