Prof non indossa Ffp2, studenti lasciano aula: lei chiama polizia, multata (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Professoressa avrebbe dovuto indossare la mascherina Ffp2 in classe, visto che era stato registrato un caso di positività, ma per il secondo giorno di seguito si è presentata con la chirurgica. A quel punto i ragazzi hanno deciso di lasciare l'aula in segno di protesta. L'episodio sarebbe accaduto alla scuola media Carducci come si legge sulla "Gazzetta di Modena". La reazione dell'insegnante è stata quella di una nota collettiva. Quando poi i ragazzi sono rientrati in aula, avrebbe fatto anche discorsi negazionisti sul Covid. Gli studenti a quel punto hanno chiamato i genitori per farsi venire a prendere con la Prof che ha deciso di chiamare la polizia. Una mossa sbagliata per lei, visto che è stata sanzionata ...

