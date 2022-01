Plastica monouso, da oggi il divieto. Ma l’Italia aggira la norma Ue: sì ai prodotti biodegradabili e compostabili. “Così l’abitudine all’usa e getta rimane” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un passo avanti sì, ma non certo la rivoluzione che si cercava di disegnare con la direttiva Ue Sup (Single Use Plastic) del 2019. Non ci sarà l’addio alla Plastica monouso con l’entrata in vigore il 14 gennaio del decreto legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso e che recepisce quella direttiva. Il divieto di vendere, tra le altre cose, posate, piatti, cannucce ed altri prodotti in Plastica, anche oxo-degradabile, ossia le materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia Plastica in microframmenti, esclude diverse categorie di prodotti. Intanto, perché, per i quelli in Plastica destinati a entrare in contatto con gli alimenti (tra cui piatti e posate) la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un passo avanti sì, ma non certo la rivoluzione che si cercava di disegnare con la direttiva Ue Sup (Single Use Plastic) del 2019. Non ci sarà l’addio allacon l’entrata in vigore il 14 gennaio del decreto legislativo 196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 novembre scorso e che recepisce quella direttiva. Ildi vendere, tra le altre cose, posate, piatti, cannucce ed altriin, anche oxo-degradabile, ossia le materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materiain microframmenti, esclude diverse categorie di. Intanto, perché, per i quelli indestinati a entrare in contatto con gli alimenti (tra cui piatti e posate) la ...

Greenpeace_ITA : #Plastica monouso, l’Italia rischia sanzioni per le deroghe introdotte nella normativa europea #SUP che entrerà in… - M5S_Europa : Domani sarà una una giornata storica: entra in vigore in #Italia la direttiva che vieta l'uso di oggetti di… - carlosibilia : Domani sarà una giornata storica per tutti i cittadini che chiedono un ambiente pulito e un mare senza plastica.… - GDS_it : Scatta oggi il divieto di usare prodotti in #plastica monouso. Ecco quali sono quelli vietati e quelli ammessi - Carmela_oltre : RT @ultimenotizie: Da domani entrerà in vigore la legge che vieta l'uso della plastica monouso in tutta Europa. Stop a piatti, posate, cont… -