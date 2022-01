Omicron | il sottosegretario Sileri | “Meno aggressivo Possibile passare da pandemia a endemia”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il declassamento del Covid da, come intende fare la Spagna “è un’opzione che non potrà non essere valutata. Forse ce lo consentirà questa variante, che è verosimilmenteaggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata”. Lo ha detto ilalla Salute Pierpaoloai microfoni di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Questo potrebbe significare – ha spiegato– convivere con un viruscattivo, che determinerà un certo numero di ricoveri e di decessi annui, ma più contenuto rispetto a quelli che abbiamo visto fino a oggi quindi con un impatto molto più facilmente gestibile e prevenibile”. Quanto ai dubbi dell’Ema sui continui richiami del vaccino anti-covid: “La scienza ci indicherà ...

Forse ce lo consentirà questa variante, che è verosimilmente meno aggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata". Lo ha detto ilalla Salute Pierpaolo Sileri ai ...Pierpaolo Sileri, possiamo dire che stiamo per superare il picco della variante? 'Oggi (ieri per chi legge n.d.r), per il secondo giorno di fila, il numero dei ricoverati in ...''Forse ce lo consentirà questa variante Omicron, che è verosimilmente meno aggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata'', ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.Allora discriminare il positivo dal malato è una cosa. “Il positivo non è malato, è una persona che ha fatto un tampone. E dire a una persona con Omicron ’sei positivo e vai in giro con la mascherina’ ...