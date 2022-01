Napoletana vince vacanza a Corfu e riempie l’aereo con 170 familiari e amici

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In dieci giorni ha riempito un intero aereo con 170 personendo così un soggiorno a Corfù insieme a tutti i propri cari. Il contest lanciato lo scorso dicembre da Wizz Air per trovare la “più grande famiglia d’Italia” ha un vincitore: Anna Donalek, originaria di Portici, in provincia di Napoli, e la sua famiglia si sono aggiudicati un soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù. Il 30 dicembre 2021 si è ufficialmente concluso “La Famiglia Volante” il contest lanciato dalla compagnia Wizz Air. Gli utenti italiani hanno avuto dieci giorni di tempo per iscriversi al concorso, invitaree parenti a fare altrettanto, e provare a riempireche dall’aeroporto di Fiumicino, oggi pomeriggio, li condurrà verso un weekend a Corfù. Il contest ha visto la partecipazione di oltre ...

