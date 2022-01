(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –incon ilneldei: centosessanta reperti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono al Tokyo National Museum, il più antico ed importante del paese, che festeggia i 150 anni con il suo primo grande percorso espositivo internazionale dell’era post-Covid. ”Con ilabbiamo intrapreso un viaggio culturale, iniziato ormai due anni fa con la convenzione quadro – spiega il direttore delPaolo Giulierini – L’arte crea ponti tra i popoli e gli esiti finali di questa operazione, che ritengo possa forse essere la più importante nei rapporti traed Italia, sono costituiti da due obiettivi: il restauro del Mosaico di Alessandro (in corso a Napoli, con Istituto ...

Advertising

anteprima24 : ** Mostre, #Mann in #Giappone con 'Pompeii' nel segno dei vulcani ** -

Ultime Notizie dalla rete : Mostre MANN

anteprima24.it

... Candida Carrino - che ci vede impegnati incon partner internazionali non solo del mondo ... oggi sede del. E poi ancora i cimiteri, i mercati, la grande specola astronomica, l'orto ...... Luc Besson, John Boorman, Tinto Brass, Liliana Cavani, Francis Ford Coppola, Milos Forman, Costa - Gavras, Pietro Germi, Claude Lelouch, Ugo Liberatore, Sergio Leone, Sidney Lumet, Anthony, ...Un allestimento evocativo, che ricostruisce la vita nelle antiche città vesuviane: al via oggi, presso il Tokyo National Museum, la mostra itinerante Pompeii, realizzata con ...'Pompeii' in Giappone con il MANN nel segno dei vulcani: centosessanta reperti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono al Tokyo National Museum, il più antico ed importante del paese, che fest ...