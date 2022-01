Milan | l’infortunio di Tomori è grave | individuato il sostituto sul mercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Arrivano pessime notizie in casadi. Il calciatore ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e sarà costretto ad operarsi. Stop di almeno un mese. Si tratta di una pessima notizia per Stefano Pioli, l'allenatore rossonero dovrà rinunciare al punto di riferimento del reparto. La dirigenza è, adesso, intenzionata ad accelerare per il: si tratta di Eric Bailly, calciatore del Manchester United. E' in grado di disimpegnarsi molto bene sia nella difesa a 4 che in quella a tre. E' molto forte fisicamente e nel gioco aereo, è migliorato tantissimo anche in anticipo e dal punto di vista qualitativo.