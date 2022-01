Medici no-vax, ecco le prime 27 sospensioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe posizioni di 50 Medici e odontoiatri che non risulterebbero vaccinati sono al vaglio dei rispettivi Ordini professionali presieduti in provincia di Avellino, rispettivamente, da Francesco Sellitto e Raffaele Iandolo. I diritti interessati dovranno rispondere alle diffide inviate nella giornata di oggi entro il 25 gennaio prossimo. In queste stesse ore, tre Medici, tra i quali un medico di famiglia, che nella giornata di ieri erano stati sospesi insieme ad altri 24 professionisti dall’esercizio della professione e dallo stipendio fino a giugno prossimo, hanno certificato all’Ordine l’avvenuta vaccinazione e sono stati quindi reintegrati. Inizialmente l’elenco di Medici e odontoiatri non vaccinati, ricavato dall’incrocio dei dati dell’anagrafe medica irpina con quelli della piattaforma nazionale che attesta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe posizioni di 50e odontoiatri che non risulterebbero vaccinati sono al vaglio dei rispettivi Ordini professionali presieduti in provincia di Avellino, rispettivamente, da Francesco Sellitto e Raffaele Iandolo. I diritti interessati dovranno rispondere alle diffide inviate nella giornata di oggi entro il 25 gennaio prossimo. In queste stesse ore, tre, tra i quali un medico di famiglia, che nella giornata di ieri erano stati sospesi insieme ad altri 24 professionisti dall’esercizio della professione e dallo stipendio fino a giugno prossimo, hanno certificato all’Ordine l’avvenuta vaccinazione e sono stati quindi reintegrati. Inizialmente l’elenco die odontoiatri non vaccinati, ricavato dall’incrocio dei dati dell’anagrafe medica irpina con quelli della piattaforma nazionale che attesta ...

