Love is in the Air Anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022: Ayfer e Aydan in guerra! Eda e Serkan in difficoltà (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 17 al 21 gennaio 2022. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana. Leggi su comingsoon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo insieme lee le Trame delle Puntate Inedite della Soapis in the Air in onda dal 17 al 21. Ecco ledelle puntate per la settimana.

Advertising

egorapline : non per essere Me [=innamorata da far schifo] però the way taekook are so sweet con i propri cani <333 boh vedendol… - solarnini : the last line hfjdkshfjhs i love star - Jimmy93171751 : @maria47215 @JulezJeremy @HLingayan @AllEspant @GnomeJuli07 @JanellZaragoza @fakyoto @chadachada17 @RonaldR75484618… - wenwen8154 : oh the love for all seasons stew flopped HSJAJSJAJSJ - 10_Javier_C : Bno si no resulta anulai la hora pero desde yaceris una novia estate modo funny dress LDM marriage es un negocio lo… -