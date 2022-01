Liverpool, Klopp preoccupato: “Non posso nasconderlo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in seguito alla sfida di Carabao Cup contro l’Arsenal, terminata sullo 0-0. L’allenatore ha sottolineato la mancanza dei suoi due esterni titolari, Salah e Mané: “Ci mancano? Sì. Anche con Mané e Salah in campo abbiamo avuto problemi contro una squadra in 10, anche con loro in campo non siamo riusciti a creare tanto. Quindi non è importante chi manca, ma come migliorare con la squadra che ha giocato ieri.“ Liverpool Salah ManéIl tedesco ha poi continuato sul match contro i Gunners: “La partenza è stata buona, creando pericoli. Abbiamo pressato, creato abbastanza pericoli per l’inizio della gara. Poi c’è stato il rosso: devi superare delle barricate e questa è la cosa più difficile nel calcio“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jurgen, tecnico del, ha parlato in seguito alla sfida di Carabao Cup contro l’Arsenal, terminata sullo 0-0. L’allenatore ha sottolineato la mancanza dei suoi due esterni titolari, Salah e Mané: “Ci mancano? Sì. Anche con Mané e Salah in campo abbiamo avuto problemi contro una squadra in 10, anche con loro in campo non siamo riusciti a creare tanto. Quindi non è importante chi manca, ma come migliorare con la squadra che ha giocato ieri.“Salah ManéIl tedesco ha poi continuato sul match contro i Gunners: “La partenza è stata buona, creando pericoli. Abbiamo pressato, creato abbastanza pericoli per l’inizio della gara. Poi c’è stato il rosso: devi superare delle barricate e questa è la cosa più difficile nel calcio“. Francesco Scanu

