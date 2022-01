La Lombardia resta in zona gialla. Fontana: 'Distinguere tra pazienti per e con Covid' (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana': così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana . E questo 'anche perché - ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts larimarràanche la prossima settimana': così ha spiegato il presidente dellaAttilio. E questo 'anche perché - ...

Advertising

sole24ore : Valle d’Aosta verso l’arancione. Il Piemonte aumenta i posti letto e resta giallo come la Lombardia… - bologninistefan : RT @FontanaPres: La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana. Stiamo assistendo da giorni ad una riduzione del numero de… - FontanaPres : La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana. Stiamo assistendo da giorni ad una riduzione del nu… - leggoit : La Lombardia resta in zona gialla. Fontana: «Distinguere tra pazienti per e con Covid» - infoitinterno : La Lombardia resta in zona gialla per un’altra settimana -