La commissione del 6 gennaio e il mandato di comparizione per Twitter, Meta e altri giganti tech (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nessuno escluso. Facebook (attualmente Meta), ma anche Twitter. Reddit, ma anche YouTube. Tutti i colossi dei social network sono stati chiamati in causa dalla commissione del Congresso americano che sta cercando di fare luce sulle responsabilità che stanno dietro all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Alla vigilia del passaggio di consegne ufficiale tra Donald Trump e Joe Biden, un gruppo di persone simpatizzanti dell'ex presidente e fomentati da una serie di voci incontrollate diffuse sui social network, si recò al Campidoglio e riuscì a entrare al suo interno, devastando alcune ale storiche dell'edificio e incutendo timore tra i rappresentanti dei cittadini degli Stati Uniti. Adesso, la commissione che sta indagando sull'accaduto ha messo in fila le idee. E ha convocato per rispondere delle ...

