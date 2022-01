Johnny Gargano | “Breakker è un diamante”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 gennaio 2022) NXT è sempre stata la più grande fucina di talenti per la WWE. Adesso come tutti ben sappiamo è stato radicalmente cambiato il format dell’ex show oro nero e adesso l’impostazione dello show sembra essere radicalmente cambiata anche se si ora si punta a costruire talenti “in casa propria”. E uno dei più puri attualmente è proprio Bron, attuale campione della divisione. Molti suoi colleghi si stanno esprimendo in suo favore. Uno di essi è proprio, vecchia conoscenza di casa Stamford. Unnon grezzo “Puoi pagare persone che ti insegnano la tecnica del wrestling ma non puoi pagare persone che ti facciano amare la disciplina visceralmente ma non ce ne sarebbe neanche bisogno. Bron ha una capacità di capire le cose e di metterle subito in pratica che pochi in questo business ...