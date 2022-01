Installata in Australia un’enorme scatola in acciaio | a cosa servirà? “Se dovesse succedere il peggio…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli avvertimenti degli scienziati sul pericolo del riscaldamento globale sono stati ignorati per anni, e adesso alcuni credono che il futuro dell’umanità sia sempre più incerto. Gli eventi atmosferici si fanno sempre più violenti e frequenti, scatenando catastrofi in tutto il mondo: incendi, allagamenti, siccità. Molti dei problemi del mondo odierno sono dovuti al riscaldamento globale, come l’innalzamento del livello del mare e l’inquinamento da plastica. Per tracciare i cambiamenti climatici, degli scienziati hanno suggerito di installare sulla Terra una ‘nera‘, che probabilmente registrerà la fine della civilizzazione. Questa sarà simile alle scatole nere degli aeroplani ead aiutare future civiltà a non commettere gli stessi errori di oggi. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ e su ‘Interesting Engineering’, la ...