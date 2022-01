Grande Fratello Vip, concorrenti sempre più divisi: la Casa è spaccata in due, i pareri delle opinioniste (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Casa del Grande Fratello Vip sembra essere spaccata in due gruppi, e lo conferma anche il confronto collettivo avuto nella puntata di questa sera. Alfonso Signorini chiede ai concorrenti di schierarsi in favore di Nathaly Caldonazzo o Katia Ricciarelli, considerate le due “capo-gruppo” in antitesi. Dallo studio anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si schierano e le loro visioni sulle dinamiche della Casa sono discordanti. Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro: attriti nella Casa Al Grande Fratello Vip la Casa è più divisa che mai e appaiono ormai palesi i due gruppi che si sono formati, specie dopo gli attriti degli ultimi giorni. La preferenza del pubblico verso Nathaly Caldonazzo, che nella scorsa puntata è ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) LadelVip sembra esserein due gruppi, e lo conferma anche il confronto collettivo avuto nella puntata di questa sera. Alfonso Signorini chiede aidi schierarsi in favore di Nathaly Caldonazzo o Katia Ricciarelli, considerate le due “capo-gruppo” in antitesi. Dallo studio anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si schierano e le loro visioni sulle dinamiche dellasono discordanti. Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro: attriti nellaAlVip laè più divisa che mai e appaiono ormai palesi i due gruppi che si sono formati, specie dopo gli attriti degli ultimi giorni. La preferenza del pubblico verso Nathaly Caldonazzo, che nella scorsa puntata è ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 secondo appuntamento della settimana con #GFVIP condotto da @alfosignorini… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - decemvber16 : Ho visto su Instagram il post del Grande Fratello con Delia e mi sono fiondata su Canale 5 perché l'incontro tra So… - __albachiara : A me, purtroppo, il Grande Fratello Nip manca...e anche tanto. #GFvip -