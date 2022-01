Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri 14 gennaio 2022: cosa è successo dopo la puntata e chi è in nomination (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tre donne al televoto, tre ‘vippone’ questa sera, venerdì 14 gennaio, a rischio eliminazione. Tre concorrenti che potrebbero presto vedere ‘sfumato’ il sogno di vincere il Grande Fratello Vip, il reality che da quattro mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Ma chi è stato eliminato tra Carmen, Soleil e Federica? cosa è successo nel corso della puntata? Tra amori che sbocciano, contrasti e nuovi ingressi? Grande Fratello Vip: chi è stato eliminato venerdì 14 gennaio 2022 Al televoto, e quindi a rischio eliminazione, tre donne: la nuova arrivata Federica Calemme, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per il suo rapporto con Gianmaria, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tre donne al televoto, tre ‘vippone’ questa sera, venerdì 14, a rischio eliminazione. Tre concorrenti che potrebbero presto vedere ‘sfumato’ il sogno di vincere ilVip, il reality che da quattro mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Ma chi ètra Carmen, Soleil e Federica?nel corso della? Tra amori che sbocciano, contrasti e nuovi ingressi?Vip: chi èvenerdì 14Al televoto, e quindi a rischio eliminazione, tre donne: la nuova arrivata Federica Calemme, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per il suo rapporto con Gianmaria, la ...

