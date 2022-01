Eutanasia | scoppia la polemica Gandolfini | «Da Civiltà Cattolica un inaccettabile cedimento»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022)lasull’. Un “” su un tema “non negoziabile come quello della vita”. Massimo, presidente dell’associazionedel Family day, bolla in questi termini, all’Adnkronos, il servizio sul suicidio assistito firmato ieri suda Carlo Casalone che ha invitato a non scartare il sostegno alla proposta di legge sul fine vita, pure con alcune “auspicabili modifiche”.: «Contestiamo tutto l’impianto della legge» «Noi del Family day – dicesintetizzando la posizione del Family day e di altre associazioni cattoliche – contestiamo tutto l’impianto della legge. Il ddl Bazoli introduce di ...