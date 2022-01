Donatella Rettore, l’intervista senza censura sulla sua prima volta: “E niente, non arrivò…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’irriverente cantante veneta ha parlato di un argomento che riguarda principalmente la sua vita privata. Non ce lo saremmo aspettati. Donatella Rettore è una delle migliori cantanti della scena musicale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’irriverente cantante veneta ha parlato di un argomento che riguarda principalmente la sua vita privata. Non ce lo saremmo aspettati.è una delle migliori cantanti della scena musicale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Stasera Ogni Sera - gasparebaglio : RT @LaFreccia_Mag: Cantautrice, romana, nascosta tra 1000 generi e personaggi. @ditonellapiaga (alias Margherita Carducci) debutta il #14ge… - giuseppeattard1 : RT @giuseppeattard1: Verso #Sanremo2022 #Ditonellapiaga: «Con Donatella #Rettore portiamo un po’ di #sesso a Sanremo» - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Ti Ho Preso Con Me - Vannina89 : Ma che ne sanno sti 4 scapestrati che di notte di solito Tommy e Stefy si facevano mettere Renato Zero e Donatella… -