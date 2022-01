Disastro ferroviario, deraglia un treno: diversi morti. Davanti ai soccorritori scene terribili (Di venerdì 14 gennaio 2022) La scena è terribile: il treno deraglia, le carrozze si capovolgono. Le cause del Disastro ferroviario sono ancora da stabilire: infatti all’improvviso la matrice del convoglio è uscita fuori dai binari e ha trascinato con sé diverse carrozze e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati. Il bilancio di questo Disastro ferroviario è pesante: i morti sono almeno 9 e dieci le persone ferite alcune di loro in modo grave. Una tragedia che poteva avere dimensioni ancora più tremende visto che sul convoglio comunque c’erano meno passeggeri del solito a causa delle restrizioni indotte dal Covid. L’incidente ferroviario è avvenuto in India, nel distretto statale di Jalpaiguri, nello stato indiano del Bengala occidentale. Il treno espresso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) La scena è terribile: il, le carrozze si capovolgono. Le cause delsono ancora da stabilire: infatti all’improvviso la matrice del convoglio è uscita fuori dai binari e ha trascinato con sé diverse carrozze e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati. Il bilancio di questoè pesante: isono almeno 9 e dieci le persone ferite alcune di loro in modo grave. Una tragedia che poteva avere dimensioni ancora più tremende visto che sul convoglio comunque c’erano meno passeggeri del solito a causa delle restrizioni indotte dal Covid. L’incidenteè avvenuto in India, nel distretto statale di Jalpaiguri, nello stato indiano del Bengala occidentale. Ilespresso ...

