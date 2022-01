Di Marzio | “Ecco chi deve prendere il Napoli | Mi fa impazzire”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianni Diha commentato l’uscita deldalla coppa Italia e ha consigliato un giocatore dell’Aston Villa. La sconfitta delcontro la Fiorentina non è piaciuta a Gianni Di. L’ex tecnico delai microfoni di Radio Marte, ha parlato della sfida di coppa Italia e dei movimenti del club azzurro: “Fiorentina più concentrata rispetto al, aveva più fame. Dopo la partita di Torino volevano fare una bella prestazione, Italiano li ha spronati bene, anche lui è affamato di calcio. Chiaramente ilè entrato in campo un po’ molle. Tuanzebe su Vlahovic mi è sembrata una mossa molto azzardata. I voti bassi? Già all’Aston Villa non giocava, evidentemente non stava bene, lui ha avuto anche diversi infortuni in passato. Quando ritorneranno ...

Gianni Di Marzio ha commentato l'uscita del Napoli dalla coppa Italia e ha consigliato un giocatore dell'Aston Villa.Ufficiale quindi il suo ritorno in Serie A, dove aveva già giocato alla Lazio. Tutto confermato: c'è il ritorno in Italia, a sorpresa, di Luis Nani. Nani non aveva brillato nell'esperienza italiana al ...