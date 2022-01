"Chi se non Draghi”? Appello del sindaco pd di Pesaro per il premier al Colle (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Mattarella bis sarebbe bellissimo: così parlò il segretario pd Enrico Letta. Ma la strada è difficile se non impossibile, e il sindaco pd di Pesaro Matteo Ricci ricorda con il Foglio il giorno d’estate in cui Sergio Mattarella si è recato in città e lui, Ricci, ha detto che avrebbe voluto vedere confermati Mario Draghi a Palazzo Chigi e il presidente sul Colle. “Molti italiani sarebbero d’accordo”, dice Ricci: “Abbiamo registrato la conferma della indisponibilità di Mattarella per un bis, strada percorribile solo di fronte a un Appello di tutte le forze politiche. Ma in ogni caso – e lo dirò domani nel corso della direzione del Pd – serve ora all’Italia una figura di altissimo profilo, qualcuno che abbia standing internazionale e capacità di tenere insieme forze diverse, e che goda della fiducia dei ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Mattarella bis sarebbe bellissimo: così parlò il segretario pd Enrico Letta. Ma la strada è difficile se non impossibile, e ilpd diMatteo Ricci ricorda con il Foglio il giorno d’estate in cui Sergio Mattarella si è recato in città e lui, Ricci, ha detto che avrebbe voluto vedere confermati Marioa Palazzo Chigi e il presidente sul. “Molti italiani sarebbero d’accordo”, dice Ricci: “Abbiamo registrato la conferma della indisponibilità di Mattarella per un bis, strada percorribile solo di fronte a undi tutte le forze politiche. Ma in ogni caso – e lo dirò domani nel corso della direzione del Pd – serve ora all’Italia una figura di altissimo profilo, qualcuno che abbia standing internazionale e capacità di tenere insieme forze diverse, e che goda della fiducia dei ...

