Calciomercato Torino, spunta l’idea Lapadula (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel Calciomercato del Torino vive sempre la ricerca di un attaccante che possa sostituire nell’organico il partente Zaza: idea Lapadula Dopo l’ingaggio di Fares, il Calciomercato del Torino non si placa e nelle ultime ore è spuntata l’idea Lapadula. La suggestione è stata lanciata dal Corriere dello Sport, ragionando sul fatto che l’attaccante del Benevento è in rotta di collisione con il club sannita che si è già rinforzato con Forte e Farias. I granata sono alla ricerca di una punta vista la probabile uscita di Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Neldelvive sempre la ricerca di un attaccante che possa sostituire nell’organico il partente Zaza: ideaDopo l’ingaggio di Fares, ildelnon si placa e nelle ultime ore èta. La suggestione è stata lanciata dal Corriere dello Sport, ragionando sul fatto che l’attaccante del Benevento è in rotta di collisione con il club sannita che si è già rinforzato con Forte e Farias. I granata sono alla ricerca di una punta vista la probabile uscita di Zaza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Contatti con il @acmilan per #Pellegri - cmdotcom : #Milan, conto alla rovescia per il riscatto di #Pellegri: la cifra del riscatto e la sinergia con il #Torino… - DiMarzio : #Calafiori @GenoaCFC domani visite mediche, sbloccato #Fares al @TorinoFC_1906 che arriverà sempre domani in serata… - mattthirtynine : RT @CorriereGranata: Pressing #Leeds per Ola #Aina: per il momento non c’è intesa con il #Torino, ma i due club continueranno a trattare. D… - LucaPinna96 : RT @matteozizola: Mercato Cagliari Come scritto da tempo sulla sx è Murru l'obiettivo con Lykogiannis in uscita Izzo e Baselli con l'idea T… -