Anche Serena Bortone con la mascherina: "Per un'estrema cautela della Rai" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Era chiaro già con l'anteprima e il lancio della puntata di Oggi è un altro giorno che Serena Bortone avrebbe indossato la mascherina. Immaginiamo lo farà Anche nei prossimi giorni e la conduttrice non sembra per niente contenta, più che altro è rassegnata. Spiega al pubblico il motivo della protezione e non c'entra niente il contatto che Jessica Morlacchi ha avuto con un positivo. Anche Serena Bortone ha avuto un suo contatto, ieri, e spiega che questa persona, che ovviamente non sapeva ancora di essere positiva, ha utilizzato tutte le precauzioni, tutte le protezioni e con grande cura. La Bortone però ha ovviamente riferito tutto alla Rai e la decisione è stata quella che vediamo in onda in diretta in questo ...

