Variante Omicron | Fauci | “Siamo in pieno picco”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “neldelstraordinario di. Se vediamo i dati a 7 giorni della crescita dei casi in Usa e in Italia, c’è un parallelismo nell’aumento esponenziale della pandemia”. Lo ha sottolineato Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), nella lectio magistralis in streaming all’Università Sapienza di Roma, dove ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in ‘Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences’. “Nel futuro dovremmo controllare la pandemia e questo sarà possibile se riusciremo a vaccinare più persone possibili con prime dosi e booster”, ha rimarcato, che ha fatto le “congratulazioni all’Italia”, dove “l’81% della popolazione ha ricevuto una dose” di vaccino ...

PECHINO - È la battaglia più dura, quella che la Cina della tolleranza zero e delle frontiere sigillate sperava di non dover affrontare. E invece con, lache sta dilagando a velocità record in tutto il mondo, il Dragone deve iniziare a fare seriamente i conti. Intere metropoli in lockdown (20 milioni i cinesi confinati in casa al ...L'effetto '', insomma, è tutt'altro che svanito, anche se alcuni indizi come la stabilizzazione del numero dei contagi ed il ritorno ad un'apparenza normalità nei tempi d'attesa nei ...soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia Covid che è tornata a fare paura per la variante Omicron. L’operazione – continua la Coldiretti – vuole anche mettere in ...Secondo Gates una volta che l'ondata di Omicron si attenuerà, i paesi possono aspettarsi di vedere molto meno casi nel resto del 2022 ...