Tra i clienti anche alcuni pregiudicati: bar di Casazza chiuso 10 giorni (Di giovedì 13 gennaio 2022) Casazza. Nel corso della serata di mercoledì (12 gennaio), i Carabinieri della Stazione di Casazza hanno notificato al titolare di un bar del paese l’ordinanza del Questore di Bergamo per la sospensione dell’attività per un periodo di dieci giorni. Il provvedimento emesso dalla Questura scaturisce dalla segnalazione dei Carabinieri, i quali durante servizi mirati, svolti nei giorni scorsi, per il controllo del rispetto delle normative Covid e per il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica, hanno trovato all’interno del locale soggetti pregiudicati. Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 gennaio 2022). Nel corso della serata di mercoledì (12 gennaio), i Carabinieri della Stazione dihanno notificato al titolare di un bar del paese l’ordinanza del Questore di Bergamo per la sospensione dell’attività per un periodo di dieci. Il provvedimento emesso dalla Questura scaturisce dalla segnalazione dei Carabinieri, i quali durante servizi mirati, svolti neiscorsi, per il controllo del rispetto delle normative Covid e per il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica, hanno trovato all’interno del locale soggetti

Advertising

Genesys_IT : Vuoi rafforzare le relazioni con i tuoi clienti e offrire loro le migliori esperienze digitalizzate? Scopri come fa… - PatriziaPatri10 : RT @geg93626969: Domanda rodiculo per i vaxxati lavoratori?? Ma come vi sentirete tra 1 mese 1 anno 2 anni quando il vostro datore di lavo… - FerranteViola : RT @geg93626969: Domanda rodiculo per i vaxxati lavoratori?? Ma come vi sentirete tra 1 mese 1 anno 2 anni quando il vostro datore di lavo… - italia_roby : RT @geg93626969: Domanda rodiculo per i vaxxati lavoratori?? Ma come vi sentirete tra 1 mese 1 anno 2 anni quando il vostro datore di lavo… - geg93626969 : Domanda rodiculo per i vaxxati lavoratori?? Ma come vi sentirete tra 1 mese 1 anno 2 anni quando il vostro datore… -