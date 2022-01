Torna in Tour Notre Dame de Paris a 20 anni dal debutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non un musical ma un'opera popolare, monumentale, unica. In occasione dei vent'anni dal debutto Torna in scena Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. "Si chiama Opera popolare, l'ho chiamata io così perché ho sempre voluto che si rivolgesse a tutto il pubblico". Vent'anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, in due decadi lo show è andato in scena in 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. "È bello perché non credevo che potesse essere così, non credevo che avrebbe avuto la fortuna di continuare nel tempo e di non stancare". Tornare sul palco dopo due anni di stop con un Tour che si apre a Milano e poi andrà in tutta Italia, è una sfida.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non un musical ma un'opera popolare, monumentale, unica. In occasione dei vent'dalin scenadedi Riccardo Cocciante. "Si chiama Opera popolare, l'ho chiamata io così perché ho sempre voluto che si rivolgesse a tutto il pubblico". Vent'di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, in due decadi lo show è andato in scena in 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. "È bello perché non credevo che potesse essere così, non credevo che avrebbe avuto la fortuna di continuare nel tempo e di non stancare".re sul palco dopo duedi stop con unche si apre a Milano e poi andrà in tutta Italia, è una sfida.video width="746" height="420" ...

Advertising

Tg3web : È stato il più grande successo del musical in Italia. Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, c… - K1ng0fDis4sters : RT @Tg3web: È stato il più grande successo del musical in Italia. Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, compie vent'a… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: È stato il più grande successo del musical in Italia. Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, compie vent'a… - giusyutano : RT @Tg3web: È stato il più grande successo del musical in Italia. Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, compie vent'a… - tribuna_treviso : “Notre Dame de Paris” torna in tour per il suo ventesimo anniversario e, dopo la partenza a Milano dal 3 al 27 marz… -