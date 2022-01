Tanti club su Julian Alvarez: la strategia del Napoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli guarda al futuro. “Chiuso” il calciomercato di riparazione con il solo acquisto di Axel Tuanzebe, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli guarda già alla prossima sessione di mercato. In estate, il Napoli dovrà sostituire il capitano Lorenzo Insigne e il quasi partente Dries Mertens: ecco perché ci si dovrà muovere per aggiustare anche il reparto offensivo. Julian Alvarez Dall’Argentina si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il Napoli su Julian Alvarez, talento del River Plate. Con i suoi 18 gol in 21 partite nel campionato vinto dai Millonarios, l’attaccante classe 2000 ha attirato le attenzioni di molti club europei, Fiorentina in primis. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli segue ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilguarda al futuro. “Chiuso” il calciomercato di riparazione con il solo acquisto di Axel Tuanzebe, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli guarda già alla prossima sessione di mercato. In estate, ildovrà sostituire il capitano Lorenzo Insigne e il quasi partente Dries Mertens: ecco perché ci si dovrà muovere per aggiustare anche il reparto offensivo.Dall’Argentina si fanno sempre più insistenti le voci che vedono ilsu, talento del River Plate. Con i suoi 18 gol in 21 partite nel campionato vinto dai Millonarios, l’attaccante classe 2000 ha attirato le attenzioni di moltieuropei, Fiorentina in primis. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ilsegue ...

Advertising

acmilan : Wishing a roaring good birthday to growling legend: Rino Gattuso ?? Un cuore rossonero, una leggenda del nostro cl… - Naples___ : @Elena89Friendf @gippu1 Scusa ma era riferito alla gara in questione. C'è da dire che i nerazzurri rispetto a tanti… - GinoLatino_7 : @_MayBeRob Tanti auguri e benvenuto nel club! ???????? - 100x100Napoli : Così l'agente di Olivera - AndreaRicharder : @JackLon15255989 E ce ne siamo battuti il cazzo come per un'influenza stagionale. Entrate anche voi nel club di chi… -