Tamponamento a catena tra le auto in fila per i tamponi

AGI - Lunghe code per effettuare un tampone e disagi. A Copertino nel Salento, dove da 6 giorni è stato allestito un drive through a causa del focolaio da oltre 1000 casi in paese, nel pomeriggio si è verificato persino un Tamponamento a catena. La distrazione di uno degli automobilisti in coda da tempo ha innescato il sinistro automobilistico in cui sono rimaste coinvolte sei autovetture. Il Tamponamento ha creato ulteriori disagi e ritardi per i pazienti in attesa di sottoporsi a tampone. Le persone rimaste coinvolte nell'incidente hanno fatto ricorso alle cure mediche ma nessuno è in gravi condizioni.

