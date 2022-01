Tabellone Wta 500 Sydney 2022 | Barty numero 1 | presenti Muguruza e Raducanu

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilprincipale del Wta 500 di, torneo australiano in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Ashleighprotagonista in territorio amico, testa di serie1 e con percorso obiettivamente favorevole: bye al primo turno e sfida con una tra Priscilla Hon e Jacqueline Cristian in seconda istanza.anche Garbine, Emma, Anett Kontaveit, Iga Swiatek e Petra Kvitova, tutte potenziali e credibili vincitrici dell’evento. Riflettori, inoltre, sul talento di Ons Jabeur, fantasiosa tennista tunisina. Nessuna italiana in main draw: di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo diWTA 500QUARTI DI FINALE (3) ...

Advertising

laregione : Novak Djokovic è ancora nel sorteggio del tabellone degli Open - OA_Sport : WTA Sydney 2022: nessun problema per le big del tabellone verso i quarti di finale - OA_Sport : WTA Sydney 2022: Elena Rybakina lascia un solo game a Emma Raducanu al suo debutto nel nuovo anno. Il tabellone si… - zazoomblog : Tabellone Wta Adelaide 2 2022: Sabalenka guida il seeding c’è l’azzurra Paolini - #Tabellone #Adelaide #2022:… - LolloCarini00 : La prima vittoria italiana di giornata agli #AusOpen la firma Elisabetta #Cocciaretto, che si impone per 6-0 7-5 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta

... ed è arrivata in finale, dove però s'è arresa a Misaki Doi, e ha chiuso poi la stagione neldi ... ha superato ancora due turni di qualificazioni, ma poi s'è arresa nelprincipale a ...Il programma e l'ordine di gioco dei tornei Atp edi Sydney 2022 di giovedì 13 gennaio. Ad aprire le danze sul campo della Ken Rosewall Arena sarà ...TORNEO ATP IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 13 ...In attesa di decisioni sulla sua espulsione o permanenza, il serbo è stato sorteggiato al primo turno contro il connazionale Kecmanovic ...Discreto tabellone per Rafael Nadal con la testa di serie n ... tutto nel match in programma dopodomani contro la giapponese Nao Hibino (27 anni, N.127 WTA e 15 del seeding). Dispiace invece per la ...