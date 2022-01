Supercoppa, finale amaro per Bonucci (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di tensione durante il finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Juve. Il gol della vittoria per i nerazzurri arriva allo scadere del 2 tempo supplementare. A segnare Alexis Sanchez mentre ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di tensione durante ildellaItaliana tra Inter e Juve. Il gol della vittoria per i nerazzurri arriva allo scadere del 2 tempo supplementare. A segnare Alexis Sanchez mentre ...

OptaPaolo : 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30:… - OptaPaolo : 121 - Il gol di Alexis Sánchez al 121' è il più tardivo mai segnato in una Finale di Supercoppa Italiana: superato… - Inter : ??? | INTERVISTA #IMWinner ???? Le parole dell'MVP @Alexis_Sanchez al fischio finale ?? - Potito40709597 : @paola_zadra @anna_1951 La sconfitta in finale di Coppa Italia giocherà la Supercoppa Italiana con la vincente scudetto/coppaitalia - gxallavichx : Ma perché uno con l'icon di tonali mi sta rompendo le palle sul fatto che abbia paragonato la finale di uel e quella di Supercoppa? -