Se non fa scandalo che non ci sia mai stata una donna al Quirinale (premier, guida del Pd...) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ragazze, è frustrante, diciamocelo. Periodicamente, come certe comete portasfiga, riappare quello slogan da incubo: “Una donna a…. “(segue qualunque cosa, dal Quirinale al palco dell’Ariston). E’ da incubo perché ci rammenta due cose, opposte e coincidenti: che chiedere, anzi pretendere “una donna” ovunque – ma in questi giorni parliamo soprattutto del Quirinale (prima che arrivi l’Ariston) – è assolutamente giusto, e contemporaneamente che è profondamente ingiusto. Ogni volta che tutte noi, con le nostre differenze e specificità, veniamo schiacciate sotto l’unica etichetta “una donna” si consuma la stessa, antica specie di crimine contro l’uguaglianza (e la differenza, due cose che funzionano assieme, pensate un po’) che va avanti da millenni. Eppure, se nell’anno di grazia 2022 – 75 anni dopo la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ragazze, è frustrante, diciamocelo. Periodicamente, come certe comete portasfiga, riappare quello slogan da incubo: “Unaa…. “(segue qualunque cosa, dalal palco dell’Ariston). E’ da incubo perché ci rammenta due cose, opposte e coincidenti: che chiedere, anzi pretendere “una” ovunque – ma in questi giorni parliamo soprattutto del(prima che arrivi l’Ariston) – è assolutamente giusto, e contemporaneamente che è profondamente ingiusto. Ogni volta che tutte noi, con le nostre differenze e specificità, veniamo schiacciate sotto l’unica etichetta “una” si consuma la stessa, antica specie di crimine contro l’uguaglianza (e la differenza, due cose che funzionano assieme, pensate un po’) che va avanti da millenni. Eppure, se nell’anno di grazia 2022 – 75 anni dopo la ...

