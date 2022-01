Ritorno in classe, Casa (M5S): “Inutile e dannosa la decisione dei sindaci di rimandare la riapertura” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “È del tutto inopportuno che i sindaci siciliani prendano - motu proprio - una decisione che ha a che vedere con il futuro di una generazione. Esistono problemi di metodo e di merito". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) “È del tutto inopportuno che isiciliani prendano - motu proprio - unache ha a che vedere con il futuro di una generazione. Esistono problemi di metodo e di merito". L'articolo .

