Quirinale, Razzi: "Draghi-Berlusconi come Messi-Ronaldo" (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Pensi a Draghi al governo e Berlusconi al Colle. Sarebbe una coppia che tutto il mondo ci invidia. come avere Messi e Ronaldo nella stessa squadra. Roba da campioni del Mondo". Antonio Razzi, ex deputato dell'Idv e poi senatore del Pdl-Fi, in una intervista a "Qn" si affida a un paragone calcistico per dire che l'elezione di Berlusconi, con Draghi ancora a palazzo Chigi, sarebbe una manna per l'Italia. Berlusconi, prosegue Razzi rievocando l'operazione dei Responsabili che nel dicembre del 2010 tenne in piedi il governo Berlusconi IV, "a me non promise nulla! Io non ho fatto l'operazione Responsabili per soldi o per il posto, ma per avere il cuore sereno. E ora sono sereno. I soldi se sono ...

