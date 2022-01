Quirinale, l’«operazione scoiattolo» di Berlusconi arranca. Sgarbi: «La vedo molto dura: votino anche i No vax» (Di giovedì 13 gennaio 2022) A dieci giorni dall’inizio delle votazioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, secondo Vittorio Sgarbi, l’«operazione scoiattolo» che punta a raccogliere uno a uno i voti necessari per portare Silvio Berlusconi a diventare il nuovo inquilino del Quirinale sembra essersi arenata. Dopo alcuni giorni al fianco dell’ex premier a caccia di Grandi elettori, Sgarbi cede al pessimismo: «Oggi abbiamo tre voti in più, siamo a circa 20 voti oltre il centrodestra (oltre il quorum necessario per l’elezione, ndr), ma considerando che calcolo almeno 10 franchi tiratori, la situazione è molto difficile». E il critico d’arte prosegue con i suoi calcoli: «A questo punto dovremmo stare a più 70, invece stiamo solo a più 10: insomma mi sembra un’impresa ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) A dieci giorni dall’inizio delle votazioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, secondo Vittorio, l’«» che punta a raccogliere uno a uno i voti necessari per portare Silvioa diventare il nuovo inquilino delsembra essersi arenata. Dopo alcuni giorni al fianco dell’ex premier a caccia di Grandi elettori,cede al pessimismo: «Oggi abbiamo tre voti in più, siamo a circa 20 voti oltre il centrodestra (oltre il quorum necessario per l’elezione, ndr), ma considerando che calcolo almeno 10 franchi tiratori, la situazione èdifficile». E il critico d’arte prosegue con i suoi calcoli: «A questo punto dovremmo stare a più 70, invece stiamo solo a più 10: insomma mi sembra un’impresa ...

