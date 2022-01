**Quirinale: l'ex 'responsabile' Pepe, 'Berlusconi rinunci non c'è difesa contro fuoco amico...'** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - ''Mai come questa volta l'elezione di Berlusconi al Colle è a portata di mano, perché la sinistra non ha candidati forti, ma il vero problema è il 'fuoco amico':se i franchi tiratori dovessero prevalere nel centrodestra, a cominciare da Forza Italia, non c'è difesa che tenga e per questo consiglierei al presidente Berlusconi di rinunciare e di indicare lui il prossimo Presidente della Repubblica...''. Mario Pepe, ex parlamentare di lungo corso della prima di Fi e poi del Pdl (tre legislature alle spalle) salito agli onori della cronaca come promotore dell'operazione 'responsabili' che consentì a Silvio Berlusconi di salvare il suo governo, stavolta suggerisce al Cav di rinunciare alla corsa per il Quirinale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - ''Mai come questa volta l'elezione dial Colle è a portata di mano, perché la sinistra non ha candidati forti, ma il vero problema è il '':se i franchi tiratori dovessero prevalere nel centrodestra, a cominciare da Forza Italia, non c'èche tenga e per questo consiglierei al presidentediare e di indicare lui il prossimo Presidente della Repubblica...''. Mario, ex parlamentare di lungo corso della prima di Fi e poi del Pdl (tre legislature alle spalle) salito agli onori della cronaca come promotore dell'operazione 'responsabili' che consentì a Silviodi salvare il suo governo, stavolta suggerisce al Cav diare alla corsa per il Quirinale, ...

